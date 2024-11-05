Удар по Запорожью: известно о 6 погибших и 9 раненых

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В результате российского удара по Запорожью утром 5 ноября погибли по меньшей мере шесть человек

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Шесть человек погибли и девять ранены. На месте попадания произошел пожар – таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье", – рассказал чиновник.

Пострадавшие получают всю необходимую помощь.

Напомним, около 9:35 в Запорожье во время воздушной тревоги раздался взрыв. Россияне ударили по объекту инфраструктуры.