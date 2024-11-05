Россияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье: есть раненые
Во вторник, 5 ноября, российские военные нанесли удар по Запорожью. Попали по объекту инфраструктуры
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Предварительно, в результате вражеской атаки получили ранения два человека.
"Масштабы разрушений устанавливаются", – отметил начальник ОВА.
Напомним, около 9:35 в Запорожье во время воздушной тревоги раздался взрыв.
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
29 октября 2024
Громкая реформа МСЭК: есть ли шанс поставить крест на липовых справках об инвалидности
После задержания главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы дела о выдаче сомнительных справок об инвалидности в этом регионе начали всплывать просто пачками. Например, по этому делу уже засветили...
24 октября 2024
Жизнь после ТЦК: как мобилизированные по-новому будут учить защищать Украину
Недавно в Главном управлении доктрин и подготовки Генштаба ВСУ признали, что за последние месяцы мобилизационный поток претерпел уменьшение. Этот и другие сопутствующие факторы стимулировали руководст...
17 октября 2024
План победы Зеленского: как эксперты оценивают инициативу президента
Накануне президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде план победы над россией. Этот документ содержит пять основных пунктов относительно того, как заставить рф прекратить войну и по словам...
Хотели в Словакию, но четыре дня бродили в горах: на Закарпатье поймали двух мужчин
06 ноября 2024, 02:31Волынская епархия ПЦУ выступила с объяснениями по поводу "икон" местных бизнесменов в соборе
06 ноября 2024, 01:40За 2024 год Силы обороны поразили более 3 тысяч российских танков
06 ноября 2024, 01:00В Одессе торговали поддельной брендовой обувью: фигуранток отправили под суд
06 ноября 2024, 00:48Выехавший в РФ митрополит УПЦ МП из Винницкой области обратился с жалобой в Верховный суд Украины
05 ноября 2024, 23:54Закон о дровах: юрист объяснила, какие документы помогут избежать штрафа
05 ноября 2024, 22:38Воспитательнице реабилитационного центра на Львовщине, избившей ребенка, присудили общественные работы
05 ноября 2024, 21:52На Сумщине в результате минометного обстрела пострадал гражданский мужчина
05 ноября 2024, 21:26В киевском книжном магазине возник конфликт из-за языка: в полиции отреагировали
05 ноября 2024, 20:55В Николаевской области в ДТП пострадали двое детей
05 ноября 2024, 20:26
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Громкая реформа МСЭК: есть ли шанс поставить крест на липовых справках об инвалидности