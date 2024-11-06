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06 листопада 2024, 07:12

У Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару

06 листопада 2024, 07:12
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фото: Іван Федоров
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Станом на ранок 6 листопада відомо про 7 загиблих та 25 поранених внаслідок ракетної атаки росіян по Запоріжжю, яка була здійснена вчора

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує RegioNews.

Він також поінформував, що протягом минулої доби російські війська завдали 301 удар території Запорізької області. Під ворожим вогнем опинилися 13 населених пунктів регіону.

Зокрема, 8 авіаударів росіяни завдали по Оріхову, Новоандріївці, Новодарівці, Білогір'ю, Малій Токмачці та Темирівці. Під обстрілами з інших видів зброї були Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівку, Роботине та Ольгівське.

Також для обстрілів росіяни використовували дрони різної модифікації, РСЗВ, артилерію.

Протягом доби ОВА отримала вісім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні, близько 9:35, у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Росіяни вдарили по обʼєкту інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що загинули щонайменше шестеро людей.

війна обстріли Запоріжжя Запорізька область ракетний удар Федоров Іван Сергійович
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