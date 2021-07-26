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26 июля 2021, 13:34 295

Мэр Запорожья Буряк обратился к Разумкову из-за игнорирования депутатами сессий горсовета

26 июля 2021, 13:34 295
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Фото: из открытых источников
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Мэр Запорожья Владимир Буряк обратился к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову по поводу игнорирования депутатами сессий горсовета

Как передает RegioNews, об этом мэр написал в Facebook.

Больше чем месяц представители "Слуги народа", "ОПЗЖ", "Европейской Солидарности", "Новой политики" и "Партии Шария" не приходят на заседания, а следовательно, не выполняют нормы Закона Украины "О статусе депутатов местных советов", который обязывает их принимать участие в пленарных заседаниях", - заявил Владимир Буряк.

Мэр отметил, что отказ от выполнения своих обязанностей является основанием для досрочного прекращения полномочий депутатов.

Напомним, 23 июля не состоялось пленарное заседание очередной седьмой сессии Запорожского горсовета из-за отсутствия кворума.

20 июля на сессию Запорожского горсовета пришло всего несколько депутатов.

2 июля в Запорожье из-за увольнения секретаря горсовета также не состоялась сессия работа совета была заблокирована.

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ВР заседание горсовет сессия Дмитрий Разумков Владимир Буряк

 
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