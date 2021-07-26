Мер Запоріжжя Буряк звернувся до Разумкова через ігнорування депутатами сесій міськради

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Мер Запоріжжя Володимир Буряк звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з приводу ігнорування депутатами сесій міськради

Як передає RegioNews, про це мер написав у Facebook.

Більше ніж місяць представники "Слуги народу", "ОПЗЖ", "Європейської Солідарності", "Нової політики" і "Партії Шарія" не приходять на засідання, а отже, не виконують норми Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", який зобов’язує їх брати участь у пленарних засіданнях", - заявив Володимир Буряк.

Мер зазначив, що відмова від виконання своїх обов’язків є підставою для дострокового припинення повноважень депутатів.

Нагадаємо, 23 липня не відбулося пленарне засідання чергової сьомої сесії Запорізької міськради через відсутність кворуму.

20 липня на сесію Запорізької міськради прийшло всього кілька депутатів.

2 липня у Запоріжжі через звільнення секретаря міськради також не відбулася сесія, робота ради була заблокована.

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