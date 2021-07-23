В Запорожье снова не состоялась сессия горсовета: мэр заговорил о его роспуске

Фото: zp.gov.ua

В пятницу, 23 июля, не состоялось пленарное заседание очередной седьмой сессии Запорожского горсовета из-за отсутствия кворума

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Depo.Запорожье.

На пленарное заседание, кроме городского головы Владимира Буряка и депутатов его фракции "Єднання", пришли люди с плакатами в поддержку мэра. Ее участники призвали депутатов, которые саботируют сессию (пять фракций), прийти в сессионный зал. Митинг с соответствующими требованиями был организован и под стенами мэрии.

В то же время сессия не состоялась, ведь в зале было только 14 депутатов (из 64 избранных). Мэр заговорил о роспуске городского совета. В частности, попросил юристов подготовить информацию, когда, по каким основаниям это можно сделать.

Напомним, 20 июля на сессию Запорожского горсовета пришло всего несколько депутатов.

2 июля в Запорожье из-за увольнения секретаря горсовета также не состоялась сессия работа совета была заблокирована.

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