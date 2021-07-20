На сессию Запорожского горсовета пришло всего несколько депутатов

Фото: zp.gov.ua

Во вторник, 20 июля, должна состояться очередная сессия Запорожского горсовета, однако на нее пришло всего несколько депутатов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Depo.Запорожье.

Отмечается, что сессия горсовета не может состояться с 30 июня.

Сейчас в сессионном зале около полутора десятка депутатов из фракции партии городского головы Владимира Буряка "Єднання". Остальные депутаты не пришли. Во фракции "Єднання" лишь 16 депутатов.

Городской глава Владимир Буряк, осмотрев почти пустой сессионный зал, предложил своим депутатам подождать остальных коллег.

Напомним, 2 июля в Запорожье из-за увольнения секретаря горсовета не состоялась сессия, работа совета была заблокирована.

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