В Запорожье из-за увольнения секретаря горсовета не состоялась сессия, работа горсовета заблокирована

В Запорожье в течение недели не могут провести заседание сессии городского совета из-за конфликта вокруг увольнения секретаря городского совета Анатолия Куртева, на очередную сессию пришли только мэр и фракция его политпартии, кворума не было

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

2 июля должно было состояться очередное заседание Рады. Впрочем, на него пришли только мэр Запорожья Владимир Буряк и 13 представителей фракции его политической партии "Еднання". Из-за отсутствия кворума заседание городского совета не состоялось. Свое отсутствие представители других политических сил объясняют несогласием с ситуацией по освобождению секретаря городского совета Анатолия Куртева, представляющего фракцию "Слуга народа", распоряжением мэра города от 25 июня.

Во фракции "Слуга народа" назвали действия мэра города противозаконными и не соответствующими действующему законодательству. Также Антолием Куртевым подано заявление в полицию о незаконном увольнении. По нему открыто производство.

29 июня Анатолий Валентинович подал иск на Буряка с требованием восстановить на работе, и одновременно попросил суд остановить действие распоряжения городского головы. 30 июня суд отказал в удовлетворении заявления Куртева, после чего в тот же день он подал заявление об отзыве своего иска к Буряку. 1 июля суд вернул заявление Куртева в его руки. Вопрос в том, что говорят, что без секретаря невозможно, но есть закон Украины "О местном самоуправлении"...статьей 42 определено, что городской голова организует в пределах, определенных этим законом, работу соответствующего совета. Городской голова созывает сессии совета, формирует повестку дня и председательствует на пленарных заседаниях. Вместе с тем, закон не содержит запрета работы городского совета, который включает проведение постоянных комиссий, созыв проведения пленарных заседаний, принятие советом решений и подписание их при отсутствии секретаря городского совета, – заявил 2 июля мэр города Владимир Буряк.

Председатель фракции "Слуга народа" в Запорожском горсовете Регина Харченко обнародовала заявление.

Положениями ч. 5 ст. 50 закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" предусмотрено, что полномочия секретаря сельского, поселкового, городского совета могут быть досрочно прекращены по решению соответствующего совета. Аналогичная норма закреплена и в регламенте ЗМР (ч. 6 ст 63). Кроме того, пунктами 3 ч. 1 ст. 26 Закона "О местном самоуправлении в Украине" предусмотрено, что исключительно на пленарных заседаниях сельского, поселкового, городского совета решаются вопросы избрания на должность и увольнении с должности секретаря совета. Поэтому вопрос об увольнении секретаря городского совета как и изменения состава исполнительного комитета может быть принят только уполномоченным субъектом - Запорожским городским советом, - говорится в заявлении.

Сейчас дата новой сессии Запорожского горсовета неизвестна.

Как сообщалось, 27 июня мэр Запорожья распорядился уволить секретаря горсовета. Городской голова Запорожья Владимир Буряк подписал распоряжение об увольнении Анатолия Куртева с должности секретаря городского совета.

30 июня в Запорожье депутаты устроили бойкот мэру и проигнорировали сессию горсовета. В Запорожье седьмая сессия городского совета не состоялась из-за отсутствия кворума, в зале зарегистрировались только 15 депутатов из 64.