Контратака Буряка: почему "заелся" мэр Запорожья и что ему за это будет

По инсайдерским данным RegioNews, несколько штабов уже начали "прокачивать" ситуацию относительно своих возможных кандидатов на пост городского головы Запорожья, готовясь к возможности внеочередных мэрских выборов

По инсайдерским данным RegioNews, несколько штабов уже начали "прокачивать" ситуацию относительно своих возможных кандидатов на пост городского головы Запорожья, готовясь к возможности внеочередных мэрских выборов

Фото: zp.gov.ua

Накануне Дня Конституции и за несколько дней до важной сессии горсовета мэр Запорожья Владимир Буряк устроил своим коллегам по коалиции неожиданный "сюрприз" - уволил секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева. Следует отметить, что тот не пробыл в должности и двух месяцев. По официальной версии, Буряк принял такое решение из-за нарушения антикоррупционного законодательства со стороны новоиспеченного секретаря. А вот что могло стать настоящей причиной – выяснял RegioNews.

Власть опять меняется

Анатолий Куртев, который избрался в Запорожский горсовет от партии "Слуга народа", продержался на посту его секретаря ровно два месяца – депутаты избрали его 23 апреля. А уже 25 июня запорожский бургомистр Владимир Буряк подписал распоряжение об увольнении своей фактической "правой руки". По официальной версии господина Буряка, такое решение было обусловлено нарушением антикоррупционного законодательства со стороны Куртева – НАПК выяснило, что новый секретарь внес недостоверные данные в электронную декларацию. Вменяют ему сокрытие нескольких гектаров земли.

"Анатолий Куртев уволен с должности секретаря Запорожского городского совета. Это связано с тем, что он не прошел специальную проверку, которую проходят все чиновники. В частности, во время проверки было обнаружено, что он нарушил Закон Украины "О предотвращении коррупции" и подал ложные сведения в е-декларации. Учитывая это, городской голова Владимир Буряк был обязан обратиться в правоохранительные органы и уволить Анатолия Куртева с занимаемой должности", - сообщил официальный сайт городской власти Запорожья.

Сам градоначальник прокомментировал свое решение так: "Это - не политическое решение, я руководствуюсь исключительно законом. Должность секретаря городского совета, как я и обещал, сохраняется за представителем фракции партии "Слуга народа" в городском совете, который сможет подать соответствующую кандидатуру на рассмотрение сессии 30 июня".

О сегодняшней сессии и произволе, который депутаты так называемой коалиции большинства творят в городе. Других слов я подобрать не могу, когда люди, которых запорожцы избрали представлять их интересы в городском совете, демонстративно отказываются голосовать за выделение средств на зарплаты медикам и учителям, на помощь людям с инвалидностью, ремонты учебных заведений, домов дорог... Это просто ни в какие ворота... На сегодняшнем заседании зарегистрировались только депутаты от фракции партии "Единение". Отказались участвовать в сессии и рассматривать насущные вопросы представители "Слуги народа", "Европейской Солидарности", "ОПЗЖ", "Новой политики", "Партии Шария". Новая дата проведения сессии-2 июля. Депутаты, беритесь уже за ум и давайте работать! Этого от нас ждут запорожцы! Posted by Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья on Wednesday, June 30, 2021

Следует отметить, что предшественником господина Куртева был Геннадий Наумов, который является представителем политического проекта городского головы - "Партии Владимира Буряка "Єднання". Именно его подвинули с должности, когда в Запорожском горсовете появилась так называемая "широкая коалиция", о чем мы подробно рассказывали. Тогда представители нового большинства, в которое фактически вошли представители "Слуги народа", ОПЗЖ и "Новой политики", переформировали всю городскую власть: изменили не только секретаря, но и заместителей городского головы. В итоге новые ситуативные партнеры "выбили" Буряка из колеи. Но надолго ли?

Кто кому выкопал яму

После неожиданного увольнения господина Куртева, которое стало настоящим шоком почти для всего депутатского корпуса, мэр Буряк созывает сессию горсовета в среду, 30 июня. Впрочем, на эту сессию пришли 15 избранников из 64-х, все – от промэрской партии "Єднання". "Это даже выглядит коварно. Потому что решение об увольнении Куртева было подписано в пятницу вечером, накануне выходных (их было три), а уже на среду – сессия. Депутаты просто не успели оправиться от такого "удара в спину" и подготовиться. Хотя сессия - очень важная, можно сказать, полубюджетная", - рассказал RegioNews влиятельный запорожский политик.

Увольнение же новоиспеченного секретаря горсовета объяснил довольно просто - господина Буряка он не устраивает тем, что Куртева не может взять под свой контроль: "Буряк думал, что ему можно "бросить кость" и дальше заниматься своими делами. Однако не получилось. Поэтому лучший вариант – замена секретаря. Почему Буряк решил сохранить эту должность за "слугами народа"? Все очень просто - во фракции есть несколько депутатов, которые лояльны к мэру, и он сможет договориться, если на должность выберут кого-то из этих людей".

Мы также пообщались с представителями депутатского корпуса, которые проигнорировали сессию. Позиция у всех, по сути, единая. "Господин Буряк очень "заелся" (в оригинале звучало другое слово, которое мы прямо не можем указать, но это сути не меняет – ред.). В свое время он полностью узурпировал власть – со своими заместителями, секретарем и руководителями коммунальных предприятий. И удачно этим пользовался. Затем городской голова пошел в открытую конфронтацию с местным (и не только) бизнесом и начал создавать условия, при которых просто невозможно работать. Это и стало толчком для переформирования коалиции и того, что депутатский корпус и вчерашние партнеры Буряка отвернулись от него. Пока Буряк пытается вернуть себе все рычаги влияния, чтобы заниматься делами, которые явно идут не на пользу городу, а в интересах отдельных лиц. Но не факт, что все его действия не обернутся против него же", - довольно эмоционально сказал нам один из депутатов горсовета.

Кроме того, народные избранники добавляют, что мэр принципиально нарушает договоренности, которые были ранее достигнуты с политическими и деловыми партнерами. Свою же неявку на сессию депутаты объясняют просто – тянут время. По закону имеют 10 дней для обжалования в суде решения Буряка об увольнении Куртева. И, по их словам, будут отстаивать секретаря до последнего. Все по той же причине – чтобы не позволить Буряку снова "узурпировать" власть.

Обиды Кальцева, Богуслаева и других

В окружении же градоначальника все обвинения в адрес шефа отвергают и говорят: он все сделал по закону, а депутатский бойкот - это дело рук Владимира Кальцева, который является нардепом и руководителем областной ячейки ОПЗЖ. Мол, он намерен организовать в горсовете переворот и захватить власть. С этой целью и подстрекает местных депутатов выступать против бургомистра.

Господин Кальцев официально эти упреки не комментирует. Что же касается Буряка и всей ситуации, он сказал нам лишь следующее: "По моему личному опыту, люди, которые не выполняют обещания в политике, надолго во власти не задерживаются. Об этом еще писал Макиавелли в 16-м столетии, в "Государе". Что именно имел в виду Кальцев, он не уточнил. Однако мы неоднократно писали, как нардеп поссорился с мэром – по нашим данным (хотя, об этом уже знает все Запорожье), накануне местных выборов между Кальцевым и Буряком были достигнуты определенные договоренности.

А именно: ОПЗЖ поддерживает на мэрских выборах действующего городского голову и не выставляет свою кандидатуру, а тот в свою очередь создает коалицию в горсовете именно с этой политсилой и назначает своим первым заместителем Романа Тарана - депутата горсовета и близкого к Кальцеву человека. Первые свои обязательства выполнили, а господин Буряк – нет. Более того, мэр стал заигрывать со "слугами народа" и фактически именно с ними сразу после выборов создал коалицию, что стало настоящим ударом для ОПЗЖ.

После этого Владимир Буряк сумел рассориться и с "заводом" (так в Запорожье называют политиков и бизнесменов, входящих в орбиту влияния комбината "Запорожсталь", где Буряк работал главным инженером). Его прошлые шефы обиделись на господина мэра за то, что тот создал собственную политическую партию, а не пошел на выборы с "Оппозиционным блоком", который, собственно, и продвигали "запорожсталевцы".

Кроме того, Буряк не угодил еще одному "заводу" - на этот раз представителям "Мотор Сичи", президентом которой является до сих пор влиятельный в Запорожье Вячеслав Богуслаев. Именно за регулярное несоблюдение своего слова градоначальник потерял потенциальных союзников в лице ОПЗЖ и "Новой политики" (политсила, подконтрольная Богуслаеву), а взамен получил новую коалицию в горсовете, которая фактически стала ему оппозицией. Кстати, Макиавелли писал, что люди, имеющие власть и не имеющие союзников, "гибнут при первой же непогоде".

Является ли это намеком на скорую отставку Буряка? Пока трудно делать прогнозы, однако, по инсайдерским данным RegioNews, несколько штабов уже начали "прокачивать" ситуацию относительно своих возможных кандидатов на пост городского головы Запорожья. Некоторые политики даже начали переговоры с журналистами и пиарщиками относительно возможного сотрудничества на внеочередных выборах. Все, как один, говорят об осени, которая уже не за горами.

Ситуацию осложняют и события в Запорожском райсовете и Запорожском облсовете, где повторяются события Запорожья. Там у Буряка также были очень сильные позиции, которые обваливаются на глазах. Поэтому о том, ожидать ли мэру импичмент и как к нему настроены депутаты горсовета, посмотрим уже завтра, 2 июля. Именно на этот день бургомистр созвал очередную сессию.