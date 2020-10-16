Новый терминал аэропорта "Запорожье" начнет работу 19 октября
Новый терминал международного аэропорта "Запорожье" начнет работу в понедельник, 19 октября и будет принимать внутренние и международные рейсы.
Об этом мэр города Владимир Буряк сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует RegioNews.
Сегодня мы, наконец-то, получили сертификат, который позволяет открыть новый терминал Международного аэропорта "Запорожье"!.. Уже с понедельника новый терминал начнет обслуживать внутренние рейсы, а через несколько дней будет принимать международные", – сообщил мэр города.
В мене для вас чудова новина! Це те, чого всі запоріжці так довго чекали! Сьогодні ми нарешті отримали сертифікат, який...Опубліковано Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья Пʼятниця, 16 жовтня 2020 р.
Напомним, КП Международный аэропорт "Запорожье" завершило строительство нового пассажирского терминала еще в мае, однако не могло получить разрешительные документы для начала его работы.