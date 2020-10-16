Новый терминал аэропорта "Запорожье" начнет работу 19 октября

Пропускная способность нового терминала составит не менее 400 пассажиров в час

Пропускная способность нового терминала составит не менее 400 пассажиров в час

Фото: Facebook

Новый терминал международного аэропорта "Запорожье" начнет работу в понедельник, 19 октября и будет принимать внутренние и международные рейсы.

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