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16 октября 2020, 14:45 2

В Запорожье перевернулась маршрутка: пострадали пассажиры

16 октября 2020, 14:45 2
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Пострадавшим ничего не угрожает
Пострадавшим ничего не угрожает
Фото: Нацполіція
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В Запорожье в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулась маршрутка с 18 пассажирами.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Запорожской области, в результате аварии пострадал водитель и двое пассажиров, их госпитализировали, передает RegioNews.

"Сегодня, 16 октября, около 9 часов утра... поступило сообщение о том, что на улице Чаривной в городе Запорожье произошла авария с пострадавшими”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что правоохранители установили, что водитель автомобиля Skoda, 1960 года рождения, осуществляя выезд на улицу Уральскую, не предоставил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Mercedes Sprinter под управлением мужчины 1980 года рождения.

"В результате чего произошло опрокидывание маршрутного микроавтобуса. На момент аварии в салоне находилось 18 пассажиров. Водителя микроавтобуса и двух его пассажиров, личные данные которых в настоящее время устанавливаются, с телесными повреждениями доставили в больницу. Со слов медиков, жизни пострадавших ничего не угрожает”, — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, недавно в Яремче авто с 5 людьми сорвалось с обрыва, есть погибшие.

автобус ДТП полиция авария Запорожье
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