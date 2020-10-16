В Запорожье перевернулась маршрутка: пострадали пассажиры
В Запорожье в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулась маршрутка с 18 пассажирами.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Запорожской области, в результате аварии пострадал водитель и двое пассажиров, их госпитализировали, передает RegioNews.
"Сегодня, 16 октября, около 9 часов утра... поступило сообщение о том, что на улице Чаривной в городе Запорожье произошла авария с пострадавшими”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что правоохранители установили, что водитель автомобиля Skoda, 1960 года рождения, осуществляя выезд на улицу Уральскую, не предоставил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Mercedes Sprinter под управлением мужчины 1980 года рождения.
"В результате чего произошло опрокидывание маршрутного микроавтобуса. На момент аварии в салоне находилось 18 пассажиров. Водителя микроавтобуса и двух его пассажиров, личные данные которых в настоящее время устанавливаются, с телесными повреждениями доставили в больницу. Со слов медиков, жизни пострадавших ничего не угрожает”, — говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Продолжаются следственные действия.
Напомним, недавно в Яремче авто с 5 людьми сорвалось с обрыва, есть погибшие.