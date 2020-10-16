Новий термінал аеропорту "Запоріжжя" розпочне роботу 19 жовтня
Новий термінал міжнародного аеропорту "Запоріжжя" почне роботу в понеділок, 19 жовтня і буде приймати внутрішні і міжнародні рейси.
Про це мер міста Володимир Буряк повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує RegioNews.
Сьогодні ми, нарешті, отримали сертифікат, який дозволяє відкрити новий термінал Міжнародного аеропорту "Запоріжжя"!.. Вже з понеділка новий термінал розпочне обслуговувати внутрішні рейси, а через кілька днів буде приймати міжнародні", – повідомив мер міста.
У мене для вас чудова новина! Це ті, чого всі запоріжці так довго чекали! Сьогодні ми нарешті отримали сертифікат, який...Опубліковано Володимир Буряк. Офіційна сторінка міського голови Запоріжжя П'ятниця, 16 жовтня 2020 р.
Нагадаємо, КП Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" завершило будівництво нового пасажирського терміналу ще у травні, однак не могло отримати дозвільні документи для початку його роботи.