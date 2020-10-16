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16 жовтня 2020, 21:58 2

Новий термінал аеропорту "Запоріжжя" розпочне роботу 19 жовтня

16 жовтня 2020, 21:58 2
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Пропускна спроможність нового терміналу складе не менше 400 пасажирів на годину
Пропускна спроможність нового терміналу складе не менше 400 пасажирів на годину
Фото: Facebook
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Новий термінал міжнародного аеропорту "Запоріжжя" почне роботу в понеділок, 19 жовтня і буде приймати внутрішні і міжнародні рейси.

Про це мер міста Володимир Буряк повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує RegioNews.

Сьогодні ми, нарешті, отримали сертифікат, який дозволяє відкрити новий термінал Міжнародного аеропорту "Запоріжжя"!.. Вже з понеділка новий термінал розпочне обслуговувати внутрішні рейси, а через кілька днів буде приймати міжнародні", – повідомив мер міста.

У мене для вас чудова новина! Це ті, чого всі запоріжці так довго чекали! Сьогодні ми нарешті отримали сертифікат, який...

Опубліковано Володимир Буряк. Офіційна сторінка міського голови Запоріжжя П'ятниця, 16 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, КП Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" завершило будівництво нового пасажирського терміналу ще у травні, однак не могло отримати дозвільні документи для початку його роботи.

Запорізький аеропорт робота Запоріжжя Буряк Володимир Термінал
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