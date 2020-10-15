Кандидат в мэры Запорожья от "Слуги народа" намерена подать иск к мэру Буряку

Иск будет касаться неэффективной кредитной политики города

Иск будет касаться неэффективной кредитной политики города

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Кандидат в мэры Запорожья от "Слуги народа" Виталий Тишечко сообщил о намерении подать коллективный иск против действующего городского головы Владимира Буряка с требованием возместить материальные убытки, "причиненные путем принятия неэффективных управленческих решений".

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Главком".

О намерении подать иск Тишечко, а также кандидаты в депутаты Запорожского горсовета от "Слуги народа" Алексей Гиренко, Владислав Погорелов и Ирина Кулиш заявили на партийной пресс-конференции.

В начале каденции действующего мэра бюджет города был профицитным. Местный долг на конец 2019 года составил 1,026 млрд грн. Местный долг бюджета города по состоянию на 31 декабря 2020 года будет 1,477 млрд грн. То есть за год долг городского бюджета вырос почти на пол миллиарда гривен. Но это не предел. Согласно показателям прогноза бюджета города на 2021-2022 годы предел общего объема местного долга составляет 3,5 млрд грн. Это половина от общего бюджета Запорожья на этот год. Учитывая динамику, скоро весь город будет работать только на возврат долгов", – рассказал Виталий Тишечко.



Кандидаты от "Слуги народа" также считают, что кредитные средства городская власть тратила неэффективно. Часть денег направили на развитие аэропорта Запорожье, по факту деятельности менеджмента которого открыто четыре уголовных производства.



Тишечко считает, что действия городской власти в части оформления кредитов "противоречат интересам горожан и законодательству". Он заявил, что причастных к таким решениям чиновников необходимо привлечь к ответственности.

Напомним, в Запорожье обстреляли авто кандидата в депутаты городского совета.