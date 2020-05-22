Мэр Запорожья Буряк обвинил ОГА в затягивании открытия аэропорта
В Запорожье не могут ввести в эксплуатацию новый пассажирский терминал аэропорта за умышленное затягивание бюрократических процедур в ОГА и государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), считает мэр города
Городской голова Запорожья Владимир Буряк убежден, что ОДА сознательно затягивает запуск нового аэропорта.
Об этом мэр написал на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.
...складывается впечатление, что у некоторых мысли только о предстоящих выборах и о том, как насолить лично мне",- считает Владимир Буряк.
Городской голова рассказал, что с апреля на подписи в облгосадминистрации лежит титул строительства нового пассажирского терминала Международного аэропорта "Запорожье".
Полтора месяца документ не подписывают каждый раз по новым причинам.
...Я лично постоянно пытаюсь решить этот вопрос, чтобы получить необходимые подписи, получаю в ответ обещания, а потом опять все идет по кругу, - возмущается мэр. - Все идет к тому, чтобы не дать нам запустить терминал "как Буряк обещал".
Городской голова Запорожья готовит на сессию городского совета обращение с требованием вмешаться в ситуацию к президенту, премьер-министру и Верховной Раде Украины.
ТРЕБУЮ ОТКРЫТЬ АЭРОПОРТ! Наш новый пассажирский терминал построен! Но очевидно, что он – кость в горле для...Опубликовано Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья П'ятниця, 22 мая 2020 г.
Напомним, что в Запорожской ОГА вскоре сменится руководитель.
Как писало RegioNews Кабмин согласовал увольнение с должности председателя ОГА Виталия Туринка и назначении на эту должность Виталия Боговина.
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