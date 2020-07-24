Мэр Буряк анонсировал очередные обыски в аэропорту "Запорожье"

Владимир Буряк связывает обыски с предстоящими местными выборами

Владимир Буряк связывает обыски с предстоящими местными выборами

Фото: Владимир Буряк Facebook

За последние несколько месяцев в мэрии проведено уже более 30 проверок и открыто пять уголовных производств относительно работы аэропорта.

Об этом на своей странице в Facebook написал городской голова Запорожья Владимир Буряк.

Очень трудно в Украине построить современный аэропорт, но еще труднее его отстоять. Со следующей недели работники Международного аэропорта "Запорожье" снова будут вынуждены встречать проверку СБУ вместе с Госавиаслужбой", - рассказал Владимир Буряк.

По словам мэра, обыски пройдут по "очередному незначительному поводу". А в целом за последние месяцы было уже более 30 проверок, открыто пять уголовных производств, но никаких результатов нет, кроме дополнительной работы для работников аэропорта.

За последние несколько месяцев по поводу работы аэропорта мы получили более 30-ти (!) обращений и проверок различных структур: СБУ, прокуратуры, ГБР, Госаудитслужбы, Государственной налоговой службы... Кроме того, открыто 5 уголовных производств. Это уже давно имеет признаки грубого издевательства над обществом", - констатировал Буряк.

Постоянные обыски и проверки Буряк связывает с предстоящими местными выборами. Также вероятной причиной обысков он считает рост количества бюджетных рейсов, что "кого-то не устраивает".

У меня только один вопрос: зачем все это делается? Почему столько внимания именно запорожском аэропорту, который так активно развивается? Выборы? Ведь новый терминал, построенный за средства общины, будет работать на общество? Или кого-то не устраивают новые бюджетные рейсы, количество которых постоянно растет?", - подытожил Буряк.

Напомним, в конце мая мэр Запорожья Буряк ОГА обвинил в затягивании открытия аэропорта.

В июне аэропорт "Запорожье" наконец сдали в эксплуатацию.