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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
24 июля 2020, 11:27 4

В Харькове разоблачили банду преступников, которые действовали под видом СБУ

24 июля 2020, 11:27 4
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Они терроризировали частных предпринимателей и требовали с них деньги
Они терроризировали частных предпринимателей и требовали с них деньги
Фото: flickr
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В Харькове работники СБУ задержали членов группировки, которые требовали у предпринимателей деньги, а в случае неуплаты угрожали расправой.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

В частности, они требовали от представителя местного бизнеса 1,6 миллиона гривен и 40 тысяч евро.

Деньги с коммерсанта "выбивали" участники межрегиональной банды, организованной жителем областного центра. Указанные суммы потерпевший должен был перевести на банковский счет одного из фигурантов", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что преступники действовали под видом якобы сотрудников СБУ. Было открыто уголовное дело, проведено 5 обысков по месту работы и жительства злоумышленников в Харькове и Киеве.

Сейчас решается вопрос о сообщении организатору и двум участникам группировки, которые являются представителями криминальных кругов столицы, о подозрении в вымогательстве", - добавили в СБУ.

Напомним, СБУ выявила крупную растрату на реконструкции аэропорта "Борисполь".

СБУ преступление Харьков вымогательство
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