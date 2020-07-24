В Харькове разоблачили банду преступников, которые действовали под видом СБУ
В Харькове работники СБУ задержали членов группировки, которые требовали у предпринимателей деньги, а в случае неуплаты угрожали расправой.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
В частности, они требовали от представителя местного бизнеса 1,6 миллиона гривен и 40 тысяч евро.
Деньги с коммерсанта "выбивали" участники межрегиональной банды, организованной жителем областного центра. Указанные суммы потерпевший должен был перевести на банковский счет одного из фигурантов", - говорится в сообщении.
Правоохранители отметили, что преступники действовали под видом якобы сотрудников СБУ. Было открыто уголовное дело, проведено 5 обысков по месту работы и жительства злоумышленников в Харькове и Киеве.
Сейчас решается вопрос о сообщении организатору и двум участникам группировки, которые являются представителями криминальных кругов столицы, о подозрении в вымогательстве", - добавили в СБУ.
Напомним, СБУ выявила крупную растрату на реконструкции аэропорта "Борисполь".