Правительство обнародовало рейтинг ОГА за выполнением мероприятий по борьбе с COVID-19
Кабинет Министров провел проверку областных государственных администраций на предмет выполнения решений Правительства по предотвращению распространения коронавируса в Украине.
Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.
Все области оценивались по пятибалльной шкале по семи показателям. В частности осуществлялся мониторинг выполнения таких решений Правительства:
- соблюдение режима въезда-выезда из областей;
- ситуация с обеспечением обсервации;
- ситуация в больницах по выплатам зарплат;
- социальная защита во время карантина.
Кроме того, рейтинг составлялся на основе мониторинга выполнения решений премьер-министра. Кабмин принимал во внимание организацию и проведение дезинфекционных мероприятий, обеспечение ПЦР-тестирования населения, соответствие решений местных комиссий ТЭБ и ЧС с решениями Государственной комиссии.
Максимальная оценка, которую могла получить область, в общем составляла 35 баллов. Наивысшее количество баллов получили Луганская ОГА - 31 балл, Хмельницкая - 27 баллов, а также Харьковская, Днепропетровская и Киевская ОГА - по 25 баллов.
В то же время наименьшее количество баллов, по оценке Кабмина, получили Черниговская, Волынская и Тернопольская ОГА, каждая из которых получила по 15 баллов, а также Запорожская - 14 баллов и Львовская - 13 баллов.
Напомним, 17 июня в Украине новый антирекорд COVID-19: за сутки заболело и умерло рекордное количество людей.