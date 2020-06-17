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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
17 июня 2020, 10:34 27

Правительство обнародовало рейтинг ОГА за выполнением мероприятий по борьбе с COVID-19

17 июня 2020, 10:34 27
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Рейтинг составлялся на основе мониторинга выполнения решений премьер-министра
Рейтинг составлялся на основе мониторинга выполнения решений премьер-министра
Фото: flickr
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Кабинет Министров провел проверку областных государственных администраций на предмет выполнения решений Правительства по предотвращению распространения коронавируса в Украине.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

Все области оценивались по пятибалльной шкале по семи показателям. В частности осуществлялся мониторинг выполнения таких решений Правительства:

  • соблюдение режима въезда-выезда из областей;
  • ситуация с обеспечением обсервации;
  • ситуация в больницах по выплатам зарплат;
  • социальная защита во время карантина.

Кроме того, рейтинг составлялся на основе мониторинга выполнения решений премьер-министра. Кабмин принимал во внимание организацию и проведение дезинфекционных мероприятий, обеспечение ПЦР-тестирования населения, соответствие решений местных комиссий ТЭБ и ЧС с решениями Государственной комиссии.

Максимальная оценка, которую могла получить область, в общем составляла 35 баллов. Наивысшее количество баллов получили Луганская ОГА - 31 балл, Хмельницкая - 27 баллов, а также Харьковская, Днепропетровская и Киевская ОГА - по 25 баллов.

В то же время наименьшее количество баллов, по оценке Кабмина, получили Черниговская, Волынская и Тернопольская ОГА, каждая из которых получила по 15 баллов, а также Запорожская - 14 баллов и Львовская - 13 баллов.

Напомним, 17 июня в Украине новый антирекорд COVID-19: за сутки заболело и умерло рекордное количество людей.

коронавирус Кабмин рейтинг ОГА
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