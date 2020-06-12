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12 июня 2020, 13:26 33

В Запорожье представили нового председателя ОГА Виталия Боговина

12 июня 2020, 13:26 33
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Сегодня, 12 июня, первый заместитель председателя Офиса президента Сергей Трофимов представил нового главу Запорожской ОГА Виталия Боговина

Об этом пишет RegioNews.

Как известно, в Запорожье на представлении нового председателя ОГА прилетели первый заместитель председателя Офиса президента Сергей Трофимов, вице-премьер Михаил Федоров, министр внутренних дел Арсен Аваков,глава СБУ Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова.

Напомним, Кабмин согласовал кандидатуру Виталия Боговина на должность председателя Запорожской ОГА еще 20 мая.

Справка:

Боговин Виталий Викторович - совладелец группы компаний BKW Group, в которую входят 16 юридических лиц и свыше 1800 рабочих.

Окончил Днепровский государственный аграрно-экономический университет. Прошел путь от бригадира до наемного директора агрофирмы. С 2006 начал собственный бизнес.

В 2010 году, вместе с партнером Вадимом Коверником начали создание агрохолдинга Landfort, который занимается обработкой земли и производством сельхозпродукции. По состоянию на 2019 год в структуру корпорации входит 7 предприятий в 3-х областях.

В 2016 году Боговин объединил все свои активы в ГК BKW. Общая площадь земель, которые обрабатывает ГК BKW достигает 38 тысяч га и имеет зернохранилища объемом 112,9 тысяч кв. м.

В июне 2019 года Боговин принимал участие во внеочередных выборах в верховный совет 9 созыва. Баллотировался по 78 одномандатному округу – там, где расположены его предприятия. Выдвигался от партии "Слуга Народа". Проиграл представителю "ОПЗЖ" Александру Пономареву.

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