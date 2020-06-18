Зеленский официально назначил главу Киевской ОГА

Сегодня представили нового руководителя области

Сегодня представили нового руководителя области

Фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, указ о назначении Володина опубликован на сайте президента.

В четверг утром первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов представил Василия Володина как нового руководителя области.

Ранее Володин временно исполнял обязанности главы Киевской облгосадминистрации. А с декабря 2019 года он занимал должность заместителя главы Киевской ОГА. До этого Володин был исполняющим обязанности генерального директора ГП "Электронмаш".

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин согласовал назначение Василия Володина председателем Киевской ОГА.