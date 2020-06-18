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18 июня 2020, 10:02 10

Зеленский официально назначил главу Киевской ОГА

18 июня 2020, 10:02 10
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Сегодня представили нового руководителя области
Сегодня представили нового руководителя области
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Володина главой Киевской областной государственной администрации.

Как передает RegioNews, указ о назначении Володина опубликован на сайте президента.

В четверг утром первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов представил Василия Володина как нового руководителя области.

Ранее Володин временно исполнял обязанности главы Киевской облгосадминистрации. А с декабря 2019 года он занимал должность заместителя главы Киевской ОГА. До этого Володин был исполняющим обязанности генерального директора ГП "Электронмаш".

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин согласовал назначение Василия Володина председателем Киевской ОГА.

Офис президента президент ОГА Киевская область Василий Володин
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