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12 июня 2020, 17:04 4

Владимир Буряк имеет наибольшие шансы выиграть следующие выборы мэра Запорожья - исследование

12 июня 2020, 17:04 4
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Партия Владимира Буряка "Единение" и "Слуги народа" имеют высокие стартовые рейтинги на выборах Запорожского городского совета
Партия Владимира Буряка "Единение" и "Слуги народа" имеют высокие стартовые рейтинги на выборах Запорожского городского совета
Фото: Факты
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Среди вероятных кандидатов в мэры Запорожья наибольший рейтинг имеет действующий городской голова Владимир Буряк. Социологи объясняют это отсутствием достойных узнаваемых конкурентов.

Результаты социологического опроса обнародовали специалисты Института социологических исследований и общественных инициатив (ISRSI), пишет RegioNews.

Во время анализа результатов опроса социологи отметили стремительное падение рейтингов многих сил, которые были в тренде в последние годы и крупные антирейтинги известных раскрученных партийных брендов.

"Слуга народа" в Запорожье насчитывает лишь около 18% симпатиков, и рейтинг политсилы постоянно падает.

Партия "Оппозиционная платформа "За Жизнь", чьи позиции традиционно сильны в регионе, упрямо демонстрирует лишь чуть более 10%.

Также "проходные" в горсовет "Евросолидарность" Порошенко, "Батькивщина" и партия "Единение" Владимира Буряка. Причем политсила действующего городского головы демонстрирует вторую строчку после "зеленого" бренда, имея даже без серьезной раскрутки почти 17%.

"Подползают" к пороговому уровню 5% партия Шария и Оппоблок.

Что касается рейтингов городского головы, то бесспорный лидер – действующий городской голова Владимир Буряк. Фамилии других кандидатов в мэры Запорожья пока что неизвестны, поэтому социологи записали их как кандидат от каждой конкретной партии (например, кандидат от "Слуги народа" - ред), но ни один из перечисленных вариантов сейчас даже не догоняет рейтинг Владимира Буряка.

Напомним, Партия Порошенко готова поддержать Кличко на выборах мэра Киева

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