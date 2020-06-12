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12 июня 2020, 15:55 3

Мэр Черкасс считает нецелесообразным избирать нового секретаря горсовета до местных выборов

12 июня 2020, 15:55 3
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Анатолий Бондаренко отказался комментировать намерения действующего секретаря Ярослава Нищика сложить полномочия
Анатолий Бондаренко отказался комментировать намерения действующего секретаря Ярослава Нищика сложить полномочия
Фото: Politeka
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Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко не видит смысла избирать нового секретаря городского совета до местных выборов осенью 2020 года.

Об этом Бондаренко заявил в комментарии изданию "18000”, пишет RegioNews.

В то же время Бондаренко отказался комментировать желание действующего секретаря горсовета, свободовца Ярослава Нищика сложить полномочия.

Это его исключительное право. Я не комментирую внутрипартийные вопросы других политических сил, – сказал Анатолий Бондаренко.

Сегодня же во время сессии Черкасского городского совета Ярослав Нищик с трибуны еще раз заявил, что написал заявление со сложении с себя полномочий секретаря и депутата горсовета.

В силу разных политических моментов вы можете поддерживать это решение или нет. Но в заседаниях сессии и исполкома я принимать участия не буду. Элементом политических торгов можете это не считать и не плюсовать себе", -заявил Нищик.

Соответствующее заявление было подано городскому голове Черкасс Анатолию Бондаренко, после чего Нищик покинул сессионный зал.

Напомним, депутаты черкасского облсовета предложили ввести в Смеле прямое президентское правление

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