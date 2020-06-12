Мэр Черкасс считает нецелесообразным избирать нового секретаря горсовета до местных выборов
Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко не видит смысла избирать нового секретаря городского совета до местных выборов осенью 2020 года.
Об этом Бондаренко заявил в комментарии изданию "18000”, пишет RegioNews.
В то же время Бондаренко отказался комментировать желание действующего секретаря горсовета, свободовца Ярослава Нищика сложить полномочия.
Это его исключительное право. Я не комментирую внутрипартийные вопросы других политических сил, – сказал Анатолий Бондаренко.
Сегодня же во время сессии Черкасского городского совета Ярослав Нищик с трибуны еще раз заявил, что написал заявление со сложении с себя полномочий секретаря и депутата горсовета.
В силу разных политических моментов вы можете поддерживать это решение или нет. Но в заседаниях сессии и исполкома я принимать участия не буду. Элементом политических торгов можете это не считать и не плюсовать себе", -заявил Нищик.
Соответствующее заявление было подано городскому голове Черкасс Анатолию Бондаренко, после чего Нищик покинул сессионный зал.
Напомним, депутаты черкасского облсовета предложили ввести в Смеле прямое президентское правление