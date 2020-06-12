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12 червня 2020, 17:04 7

Володимир Буряк має найбільші шанси виграти наступні вибори мера Запоріжжя - дослідження

12 червня 2020, 17:04 7
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Партія Володимира Буряка "Єднання" та "Слуги народу" мають високі стартові рейтинги на виборах до Запорізької міської ради
Партія Володимира Буряка "Єднання" та "Слуги народу" мають високі стартові рейтинги на виборах до Запорізької міської ради
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Серед ймовірних кандидатів у мери Запоріжжя найбільший рейтинг має чинний міський голова Володимир Буряк. Соціологи пояснюють це відсутністю достойних впізнаваних конкурентів.

Результати соціологічного опитування оприлюднили спеціалісти Інституту соціологічних досліджень та громадських ініціатив (ISRSI), пише RegioNews.

Під час аналізу результатів опитування соціологи відзначили стрімке падіння рейтингів багатьох сил, які були в тренді останніми роками і великі антирейтинги відомих розкручених партійних брендів.

"Слуга народу" в Запоріжжі налічує лише близько 18% симпатиків, і рейтинг політсили постійно падає.

Партія "Опозиційна платформа "За Життя", чиї позиції традиційно сильні в регіоні, вперто демонструє лише трохи більше10%.

Також "прохідні" в міськраду "Євросолідарність" Порошенка, "Батьківщина" і партія "Єднання" Володимира Буряка. Причому політсила чинного міського голови демонструє другу сходинку після "зеленого" бренду, маючи навіть без серйозної розкрутки майже 17%.

"Підповзають" до порогового рівня 5% партія Шарія і Оппоблок.

Що стосується рейтингів міського голови, то безперечний лідер – чинний міський голова Володимир Буряк. Прізвища інших кандидатів у мери Запоріжжя поки що невідомі, тому соціологи записали їх як кандидат від кожної конкретної партії (наприклад, кандидат від "Слуги народу" - ред), але жодний з перелічених варіантів нині навіть не наздоганяє рейтинг Володимира Буряка.

Нагадаємо, Партія Порошенка готова підтримати Кличка на виборах мера Києва

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