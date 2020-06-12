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12 июня 2020, 16:31 5

В Днепре на билбордах расклеили портреты чиновников мэрии

12 июня 2020, 16:31 5
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Возле каждого портрета записано основное достижение служащего за период работы в городском совете
Возле каждого портрета записано основное достижение служащего за период работы в городском совете
Фото: Вячеслав Поездник Facebook
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На улицах Днепра отныне можно увидеть чиновников команды городского головы Бориса Филатова с указанием их профессиональных ориентиров и достижений. Таким образом рекламируют одну из программ на местном телеканале.

Фотографии бордов на своей странице в Facebook опубликовал днепровский блоггер Вячеслав Поездник, пишет RegioNews.

На бордах в частности изображены:

* директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Игорь Маковцев,

* инспектор отдела технического надзора за текущим ремонтом жилищного хозяйства управления по ремонту жилищного хозяйства Егор Худяков

* директор департамента охраны здоровья Андрей Бабский,

* заведующий сектора контроля и мониторинга выполнения договорных обязательств управления транспорта департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Иван Васючков.

По мнению блогера, борды помогут полиции найти коррупционеров в мэрии.

Горсовет Днепра запустил рубрику "Их разыскивает полиция" в новом формате. Все борды оплачены из городского бюджета. Не, ну а шо, надо же как-то помогать полиции ловить расхитителей бюджета", – написал Вячеслав Поездник.

В комментариях пользователи соцсети откровенно насмехаются над идеей политтехнологов Бориса Филатова и считают, что "такими темпами они и его (Филатова - ред.) благополучно закопают".

Горсовет Днепра запустил рубрику "Их разыскивает полиция" в новом формате. Все борды оплачены из городского бюджета. Не, ну а шо, надо же как-то помогать полиции ловит расхитителей бюджета.

Опубликовано Вячеславом Поездником Четверг, 11 июня 2020 года.

Нагалаємо, ранее сообщалось, что Днепропетровский облсовет купит открытки по 115 гривен за штуку

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