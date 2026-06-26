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26 июня 2026, 09:52

В Ужгороде водитель напал на инспектора по парковке из-за штрафа

26 июня 2026, 09:52
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Скриншот с видео
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В Ужгороде водитель автомобиля Volkswagen Passat напал на инспектора по парковке после вынесения постановления за нарушение ПДД

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает RegioNews .

Инцидент произошел 25 июня около 12:40 на улице Довженко.

Водитель припарковался под знаком "Остановка и стоянка запрещена". Сотрудник управления контроля за благоустройством и правилами дорожного движения Ужгородского городского совета зафиксировал нарушение и вынес постановление о штрафе в размере 170 гривен.

После получения документа мужчина, по данным очевидцев, начал вести себя агрессивно, требовал отменить штраф и выражался нецензурно в адрес инспектора.

Впоследствии, по предварительной информации, водитель дважды ударил работника управления, находившегося при исполнении служебных обязанностей.

На место происшествия вызвали полицию. Правоохранители задокументировали инцидент.

Напомним, в Киевской области мужчина нагло украл чужой автомобиль прямо с парковки. С помощью камер видеонаблюдения злоумышленника обнаружили и задержали. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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