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26 червня 2026, 09:52

В Ужгороді водій напав на інспектора з паркування через штраф

26 червня 2026, 09:52
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Скриншот із відео
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В Ужгороді водій автомобіля Volkswagen Passat напав на інспектора з паркування після винесення постанови за порушення правил дорожнього руху

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

Інцидент стався 25 червня близько 12:40 на вулиці Довженка.

Водій припаркувався під знаком "Зупинку та стоянку заборонено". Працівник управління контролю за благоустроєм та правилами дорожнього руху Ужгородської міської ради зафіксував порушення та виніс постанову про штраф у розмірі 170 гривень.

Після отримання документа чоловік, за даними очевидців, почав поводитися агресивно, вимагав скасувати штраф та висловлювався нецензурно на адресу інспектора.

Згодом, за попередньою інформацією, водій двічі вдарив працівника управління, який перебував при виконанні службових обов’язків.

На місце події викликали поліцію. Правоохоронці задокументували інцидент.

Нагадаємо, на Київщині чоловік нахабно вкрав чужу автівку прямо з парковки. За допомогою камер відеоспостереження зловмисника знайшли та затримали. Чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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