Массовое ДТП на Полтавщине: столкнулись пять авто, есть пострадавшие

Фото: Национальная полиция

Утром 20 июня на автодороге М-03 в селе Копылы Полтавского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти транспортных средств

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, столкнулись грузовики MAN и IVECO, а также легковые автомобили Volkswagen, Daewoo и Land Rover.

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель Volkswagen 1985 года рождения и водитель Daewoo 1969 года рождения. Обоих госпитализировали в медицинское учреждение.

Еще один водитель грузовика медики осмотрели на месте, госпитализация ему не понадобилась.

Следственно-оперативная группа полиции устанавливает все причины и обстоятельства аварии.

Напомним, во Львовской области автомобиль отбросило на встречную полосу под колеса грузовика. В результате ДТП 19-летний водитель Renault Espace и его 51-летняя пассажирка получили травмы. Их госпитализировали.