Массовое ДТП на Полтавщине: столкнулись пять авто, есть пострадавшие
Утром 20 июня на автодороге М-03 в селе Копылы Полтавского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти транспортных средств
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По предварительным данным, столкнулись грузовики MAN и IVECO, а также легковые автомобили Volkswagen, Daewoo и Land Rover.
В результате ДТП телесные повреждения получили водитель Volkswagen 1985 года рождения и водитель Daewoo 1969 года рождения. Обоих госпитализировали в медицинское учреждение.
Еще один водитель грузовика медики осмотрели на месте, госпитализация ему не понадобилась.
Следственно-оперативная группа полиции устанавливает все причины и обстоятельства аварии.
Напомним, во Львовской области автомобиль отбросило на встречную полосу под колеса грузовика. В результате ДТП 19-летний водитель Renault Espace и его 51-летняя пассажирка получили травмы. Их госпитализировали.