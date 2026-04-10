На Киевщине мужчина нагло украл чужой автомобиль прямо с парковки

Инцидент произошел в Бучанском районе. Там мужчина незаконно завладел чужим авто, которое было припарковано на улице

Об этом сообщает полиция Киевской области.

В полицию обратился владелец Renault Trafic в селе Белогородка. Он рассказал, что его автомобиль был припаркован на одной из улиц, а затем скрылся. Выяснилось, что 34-летний мужчина увидел автомобиль с ключами в замке зажигания и решил украсть машину. Он просто сел за руль автомобиля, завел двигатель и уехал.

С помощью камер видеонаблюдения злоумышленника обнаружили и задержали. Теперь его поместили в изолятор временного содержания. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

