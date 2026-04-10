На Киевщине мужчина нагло украл чужой автомобиль прямо с парковки
ДТП с маршруткой в ​​Одессе: погибла пассажирка, военному грозит до 8 лет
На Ровенщине продолжаются поиски 4-летнего мальчика: что известно сейчас
UA | RU
UA | RU
10 апреля 2026

На Киевщине мужчина нагло украл чужой автомобиль прямо с парковки

Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Инцидент произошел в Бучанском районе. Там мужчина незаконно завладел чужим авто, которое было припарковано на улице

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В полицию обратился владелец Renault Trafic в селе Белогородка. Он рассказал, что его автомобиль был припаркован на одной из улиц, а затем скрылся. Выяснилось, что 34-летний мужчина увидел автомобиль с ключами в замке зажигания и решил украсть машину. Он просто сел за руль автомобиля, завел двигатель и уехал.

С помощью камер видеонаблюдения злоумышленника обнаружили и задержали. Теперь его поместили в изолятор временного содержания. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве пьяный прохожий угнал чужую Skoda и покинул ее в другом районе города. Владелец машины завел двигатель во дворе многоэтажки и на несколько минут вошел в квартиру. Этим и воспользовался злоумышленник.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
На Волыни поставщик электроэнергии "заработал" лишние десятки тысяч: как это произошло
10 апреля 2026, 14:20
На Полтавщине автомобиль влетел в забор: двое пассажиров в больнице
10 апреля 2026, 13:42
"Пропавшие" жены для отсрочки: на Сумщине раскрыли судейско-адвокатскую схему
10 апреля 2026, 13:27
На Прикарпатье делец заработал сотни тысяч гривен на платной парковке
10 апреля 2026, 13:15
Дроны атаковали порт в Одесской области: поврежден резервуар с маслом
10 апреля 2026, 12:58
Спецоперация на Запорожском направлении: поражены ключевые объекты ПВО РФ
10 апреля 2026, 12:49
Скандальная приватизация во Львове: Суд отменил сделку с компанией отца главы ОВА
10 апреля 2026, 12:36
На Кировоградщине поезд протаранил легковушку на железнодорожном переезде
10 апреля 2026, 12:14
На Днепропетровщине разоблачили дельцов, переправлявших мужчин за границу
10 апреля 2026, 11:58
Требовал у военного $7000 за "решение вопроса": в Виннице задержали адвоката
10 апреля 2026, 11:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
Юрий Касьянов
Геннадий Друзенко
Валерий Пекар
Все блоги »