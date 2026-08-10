Фото: полиция

ДТП произошло на днях на трассе Фастов – Фастовец в Киевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Установлено, что 79-летний водитель легковушки "ЗАЗ" выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с авто Mitsubishi.

В результате аварии 72-летняя пассажирка "ЗАЗа" получила травмы, ее госпитализировали. К сожалению, женщина скончалась в больнице.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство.

Напомним, утром 10 августа в Киеве Audi столкнулась с грузовиком. Погибли женщина и двухлетний ребенок.