Шесть человек в больнице: в Николаевской области перевернулся Mitsubishi

Фото: Национальная полиция

На Николаевщине в дорожно-транспортном происшествии на полевой дороге травмировались четверо детей и двое взрослых

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что ДТП произошло 9 августа около 19.55 на полевой дороге между селами Покровское и Красная Долина Широковской общины.

По предварительным данным, 25-летний водитель Mitsubishi Lancer допустил опрокидывание автомобиля.

В результате аварии травмировались водитель и пятеро пассажиров в возрасте 6, 13, 15, 17 и 19 лет. Пострадавших с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали.

Полицейские устанавливают все происшествия и причины ДТП.

Следователи предварительно квалифицировали событие по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, во Львовской области внедорожник врезался в рейсовый автобус. В результате столкновения травмы получили водитель внедорожника и двое его пассажиров – 46-летняя женщина и 13-летний мальчик. Всех троих доставили в больницу.