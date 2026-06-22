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22 июня 2026, 08:36

Пьяный водитель влетел в летнюю площадку АЗС на Прикарпатье: 6 травмированных

22 июня 2026, 08:36
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Фото: Национальная полиция
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На Прикарпатье правоохранители задержали водителя, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП и въехал в летнюю площадку автозаправочной станции. В результате аварии травмировались шесть человек, среди которых двое несовершеннолетних

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 20 июня около 22:50 в поселке Куты Косовского района.

По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat B6 двигался по улице Леси Украинки в направлении города Вижница.

На закругленном участке дороги находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в летнюю площадку автозаправочной станции, где находились люди.

В результате наезда травмировались трое посетителей АЗС – 18-летняя и 17-летняя девушки, а также 21-летний мужчина. Всех пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.

Телесные повреждения также получили водитель автомобиля и три его пассажира – 17-летняя и 22-летняя девушки, а также 20-летний мужчина. Их доставили в больницы для оказания необходимой помощи.

Правоохранители задержали водителя.

По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование, полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, в Черкасской области водитель автомобиля "Daewoo Lanos", находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвала аварию, в которой травмировались две 7-летние пассажирки. Детей с телесными повреждениями госпитализировали.

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Ивано-Франковская область ДТП ПДД авария АЗС травмы алкогольное опьянение водитель
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