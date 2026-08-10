148 тыс. пачек сигарет и более 1,7 тыс. литров спиртовой продукции: в Киеве разоблачили подпольный цех
В Киеве правоохранители разоблачили подпольное производство, где производили фальсифицированный алкоголь и хранили контрафактные сигареты
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
В ходе обысков изъяли 148 тысяч пачек сигарет известных марок, транспортное средство для их перевозки, оборудование для изготовления алкоголя, 1 тонну спирта и 775 литров готовой спиртосодержащей продукции.
Общая стоимость изъятого составляет около 12 млн. грн.
Изъятую продукцию направят на экспертизу. Правоохранители также устанавливают его происхождение.
Напомним, Нацполиция в Днепре ликвидировала масштабную сеть подпольного производства и сбыта алкогольного фальсификата, изъяв продукцию более чем на 4 млн грн. Чтобы замаскировать товар собственного производства под элитный дельцы использовали поддельные акцизные марки и этикетки известных алкогольных напитков.