148 тыс. пачек сигарет и более 1,7 тыс. литров спиртовой продукции: в Киеве разоблачили подпольный цех

Фото: Прокуратура Украины

В Киеве правоохранители разоблачили подпольное производство, где производили фальсифицированный алкоголь и хранили контрафактные сигареты

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

В ходе обысков изъяли 148 тысяч пачек сигарет известных марок, транспортное средство для их перевозки, оборудование для изготовления алкоголя, 1 тонну спирта и 775 литров готовой спиртосодержащей продукции.

Общая стоимость изъятого составляет около 12 млн. грн.

Изъятую продукцию направят на экспертизу. Правоохранители также устанавливают его происхождение.

Напомним, Нацполиция в Днепре ликвидировала масштабную сеть подпольного производства и сбыта алкогольного фальсификата, изъяв продукцию более чем на 4 млн грн. Чтобы замаскировать товар собственного производства под элитный дельцы использовали поддельные акцизные марки и этикетки известных алкогольных напитков.