На Закарпатье пьяный водитель влетел в ворота: четверо детей в больнице

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На Мукачевщине в результате дорожно-транспортного происшествия тяжелые травмы получили четверо детей из одной семьи

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает RegioNews .

Детей экстренно госпитализировали в больницу. Самое тяжелое состояние зафиксировано у 6-летнего ребенка – он был без сознания, медики диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму и многочисленные повреждения.

Трое других детей получили травмы средней и легкой тяжести, включая ушиб грудной клетки и поверхностные травмы головы.

Полиция устанавливает все происшествия.

Впоследствии правоохранители уточнили, что за рулем находился 54-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения – в крови обнаружили 1,68 промилле алкоголя. По данным полиции, водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в ворота.

Также установлено, что пострадавшие дети – его внуки. Травмы получил и сам водитель.

Напомним, на Львовщине иностранец на Opel протаранил легковушку и автобус, травмировались пять человек. 35-летняя иностранка (пассажирка Opel), а также четверо пассажиров Renault – 22-летний парень и три женщины 43, 44 и 66 лет. Всех пострадавших доставили в больницу.