На Полтавщине в водоеме погиб человек

Фото: Национальная полиция

Трагедия произошла в селе Потоки Кременчугского района в реке Псел. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Когда медики прибыли в реку, они провели реанимационные мероприятия. К сожалению, спасти жизнь 50-летнему мужчине не удалось.

"При осмотре следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства и причины происшествия выясняет следствие", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Харьковской области трое детей упали в реку и начали тонуть . Парень смог вытащить из воды одну девушку, однако спасти 11-летнюю подругу не успел.