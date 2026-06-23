В Винницкой области в реке утонул мужчина
Трагедия произошла 21 июня в селе Ворошиловка Винницкого района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Во время купания в реке утонул 31-летний мужчина. По предварительной информации, он нырнул в воду и пропал из виду.
На поиски пропавшего ушло несколько часов. Спасатели обнаружили тело мужчины на глубине около 3 метров и подняли его на поверхность.
Напомним, 10 июня в Хмельницкой области во время отдыха на ставке в поселке Ямполь утонули два человека: бабушка и ее 12-летняя внучка.
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