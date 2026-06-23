Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Во время купания в реке утонул 31-летний мужчина. По предварительной информации, он нырнул в воду и пропал из виду.

На поиски пропавшего ушло несколько часов. Спасатели обнаружили тело мужчины на глубине около 3 метров и подняли его на поверхность.

Напомним, 10 июня в Хмельницкой области во время отдыха на ставке в поселке Ямполь утонули два человека: бабушка и ее 12-летняя внучка.