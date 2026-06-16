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16 июня 2026, 12:07

В Николаевской области в реке Ингул утонули два человека

16 июня 2026, 12:07
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Фото: ГСЧС
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В течение суток 14 июня в акватории реки Ингул на территории Мишково-Погореловской громады произошли два несчастных случая

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Днем водолазы извлекли из реки тело мужчины, которого в тот же день заметили в воде местные жители.

Вечером в Службу спасения поступило сообщение об исчезновении на воде еще одного гражданина. Поисковые работы продолжались до темноты и были возобновлены с утра. Водолазы обнаружили тело погибшего и транспортировали его на берег.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины трагических случаев.

Спасатели отмечают, что с начала 2026 года на водоемах Николаевской области погибли 8 человек, среди которых один ребенок. В то же время, чрезвычайникам удалось спасти 8 человек, в том числе двоих детей.

Для сравнения, за аналогичный период 2025 года в воде утонули 7 граждан (из них три ребенка), а спасти удалось одного ребенка.

Напомним, поздно вечером 11 июня в Киеве на Троещине подросток утонул в озере Верхнее Выгуровское. Тело парня обнаружили на следующий день на глубине шести метров и на расстоянии около 20 метров от берега.

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