Фото: ГСЧС

В течение суток 14 июня в акватории реки Ингул на территории Мишково-Погореловской громады произошли два несчастных случая

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Днем водолазы извлекли из реки тело мужчины, которого в тот же день заметили в воде местные жители.

Вечером в Службу спасения поступило сообщение об исчезновении на воде еще одного гражданина. Поисковые работы продолжались до темноты и были возобновлены с утра. Водолазы обнаружили тело погибшего и транспортировали его на берег.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины трагических случаев.

Спасатели отмечают, что с начала 2026 года на водоемах Николаевской области погибли 8 человек, среди которых один ребенок. В то же время, чрезвычайникам удалось спасти 8 человек, в том числе двоих детей.

Для сравнения, за аналогичный период 2025 года в воде утонули 7 граждан (из них три ребенка), а спасти удалось одного ребенка.

Напомним, поздно вечером 11 июня в Киеве на Троещине подросток утонул в озере Верхнее Выгуровское. Тело парня обнаружили на следующий день на глубине шести метров и на расстоянии около 20 метров от берега.