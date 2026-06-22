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22 червня 2026, 13:24

На Закарпатті шукають 10-річного хлопчика, якого віднесло течією Тиси

22 червня 2026, 13:24
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Фото: ДСНС Закарпаття
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На Берегівщині тривають пошуково-рятувальні роботи 10-річного хлопчика, якого віднесло течією річки Тиса. Інцидент стався 21 червня у селі Гетиня

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Закарпатській області, передає RegioNews.

До Служби порятунку надійшло повідомлення від очевидців про те, що під час відпочинку на березі річки дитину раптово підхопила сильна течія.

До проведення пошуків залучили 7 рятувальників та 2 одиниці техніки. Також для обстеження акваторії та берегової лінії використовують безпілотник.

У пошуковій операції беруть участь працівники поліції, місцеві жителі, рятувальники та водолази з Івано-Франківська і Мобільного рятувального центру швидкого реагування "Львів" ДСНС України.

Станом на зараз обстежено близько 4 кілометрів берегової лінії вниз за течією.

Рятувальники закликають громадян бути максимально обережними поблизу водойм і не залишати дітей без нагляду, особливо біля гірських річок із сильною течією.

Нагадаємо, на Рівненщині потонув 13-річний хлопчик. У неділю, 21 червня, близько 10:00 тіло дитини виявили у річці Горинь. Для встановлення остаточної причини смерті призначено судово-медичну експертизу.

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