Убийство ребенка из-за обиды: в Киевской области суд отправил подозреваемого за решетку без права залога

Фото: Офис Генерального прокурора

Фастовский горрайонный суд избрал подозреваемому в убийстве 17-летней девушки меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

28-летний мужчина подозревается в совершении умышленного убийства (п.13 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

По данным следствия, 17 июня ночью мужчина нанес смертельное ножевое ранение дочери своей приятельницы из-за обиды, когда девушка спала у себя в постели. В содеянном он признался. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Подозреваемый – военнослужащий, самовольно покинувший воинскую часть. Ранее мужчина уже был осужден за умышленное убийство.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все происшествия катастрофы.

"Отдельно в рамках уголовного производства будет дана правовая оценка действиям матери погибшей девушки, а также должностных лиц и служб, на которых возложены обязанности по защите прав и безопасности детей, для выяснения причин и условий, которые могли способствовать совершению этого особо тяжкого преступления", - говорят в прокуратуре.

Напомним, что 17 июня в Киевской области задержали 28-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 17-летней девушки в ее собственном доме. Он признал вину и рассказал, что пришел в дом ночью и перерезал горло подростки.