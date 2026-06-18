13:13  18 июня
Оккупационная верхушка вывозит имущество и семьи из Крыма – "АТЕШ"
11:40  18 июня
Во Львовской области перевернулся мототрактор: погиб мужчина
08:43  18 июня
В Одессе внедорожник врезался в маршрутку: пострадали три человека
UA | RU
UA | RU
18 июня 2026, 17:46

Убийство ребенка из-за обиды: в Киевской области суд отправил подозреваемого за решетку без права залога

18 июня 2026, 17:46
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

Фастовский горрайонный суд избрал подозреваемому в убийстве 17-летней девушки меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

28-летний мужчина подозревается в совершении умышленного убийства (п.13 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

По данным следствия, 17 июня ночью мужчина нанес смертельное ножевое ранение дочери своей приятельницы из-за обиды, когда девушка спала у себя в постели. В содеянном он признался. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Подозреваемый – военнослужащий, самовольно покинувший воинскую часть. Ранее мужчина уже был осужден за умышленное убийство.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все происшествия катастрофы.

"Отдельно в рамках уголовного производства будет дана правовая оценка действиям матери погибшей девушки, а также должностных лиц и служб, на которых возложены обязанности по защите прав и безопасности детей, для выяснения причин и условий, которые могли способствовать совершению этого особо тяжкого преступления", - говорят в прокуратуре.

Напомним, что 17 июня в Киевской области задержали 28-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 17-летней девушки в ее собственном доме. Он признал вину и рассказал, что пришел в дом ночью и перерезал горло подростки.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд убийство Киевская область ребенок
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы всё чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
На грани взрыва. Почему украинцы всё чаще идут на открытое сопротивление
18 июня 2026, 18:30
Удар по Сумщине: горели составы с серосодержащими веществами
18 июня 2026, 17:59
В Харькове мужчины устроили масштабное производство взрывчаток
18 июня 2026, 17:50
Систематическое насилие над детьми: в Виннице будут судить владельца частного реабилитационного центра
18 июня 2026, 17:29
На Днепропетровщине чиновник "отмыла" 6,3 млн грн на школьных укрытиях
18 июня 2026, 16:54
В Киеве вместо научных лабораторий на участке НАН хотят построить жилой комплекс
18 июня 2026, 16:47
В Харьковской области разоблачили незаконную схему продажи электронных сигарет
18 июня 2026, 16:38
Дедушка плакал: в Киеве у пенсионера забрали квартиру из-за долгов за коммуналку
18 июня 2026, 16:35
Высший антикоррупционный суд окончательно отказал экспредседателю ОАСК в восстановлении в должности
18 июня 2026, 15:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
На грани взрыва. Почему украинцы всё чаще идут на открытое сопротивление
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Павел Казарин
Все блоги »