4 тысячи долларов за "путешествие": в Закарпатье дельцы продавали "билеты" для уклонистов

Фото: Госпогранслужба

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Злоумышленники искали "клиентов" в разных областях Украины. Они инструктировали о прибытии в Закарпатье в обход блокпостов, после чего определяли место передачи средств. После этого один из организаторов сопровождал "клиента" к месту пересечения границы.

Правоохранители задержали их вблизи реки Тиса. Клиенту за 4 тысячи долларов обещали переправку в Румынию. Теперь организаторам грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители разоблачили шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. Схемы действовали в разных областях страны.