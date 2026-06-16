4 тысячи долларов за "путешествие": в Закарпатье дельцы продавали "билеты" для уклонистов
В Закарпатье разоблачили организаторов незаконного пересечения границы. Их задержали вблизи реки Тиса
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
Злоумышленники искали "клиентов" в разных областях Украины. Они инструктировали о прибытии в Закарпатье в обход блокпостов, после чего определяли место передачи средств. После этого один из организаторов сопровождал "клиента" к месту пересечения границы.
Правоохранители задержали их вблизи реки Тиса. Клиенту за 4 тысячи долларов обещали переправку в Румынию. Теперь организаторам грозит до 9 лет лишения свободы.
Напомним, правоохранители разоблачили шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. Схемы действовали в разных областях страны.
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