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Российские оккупационные войска могут готовить попытку вторжения на территорию Черниговской области

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает RegioNews.

По его словам, Генеральный штаб располагает данными разведки о возможных планах врага использовать этот участок украинской границы для попытки наступательных действий.

В то же время, Демченко отметил, что Россия может использовать это направление и для демонстративных действий, чтобы заставить Украину перебрасывать дополнительные силы из других, более важных направлений.

Пока украинские военные не фиксируют попыток российских войск пересечь границу на Черниговщине.

"По состоянию на данный момент мы не фиксируем, что враг применял бы пехотные группы, которые пытались бы пройти нашу границу. Также не фиксируется активность диверсионно-разведывательных групп", – сообщил представитель ГПСУ.

Он добавил, что ситуация остается напряженной, поскольку российские войска каждый день обстреливают Черниговскую область артиллерией и беспилотниками.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь приступила к формированию новой десантно-штурмовой бригады. Ее планируют разместить вблизи украинской границы – примерно в 40 километрах от нее.

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