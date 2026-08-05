Актриса Наталья Денисенко оказалась в больнице из-за уколов красоты

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Актриса Наталья Денисенко внезапно попала в больницу. Теперь она объяснила, что с ней произошло

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews .

Оказалось, самочувствие актрисы ухудшилось после "инъекций красоты". По ее словам, последние дни стали для нее настоящим испытанием. Сейчас актрисе уже лучше, и она идет на поправку.

Наталья Денисенко также подчеркнула, что ее мастер не в чем не виновата, и это просто была такая реакция ее организма.

"Хотя работала весь день на съемках, но настроение супер и по физическому состоянию уже гораздо легче! Обязательно опишу свою историю, с побочкой от "инъекции красоты". Сразу скажу, что моя косметологиня не виновата. Так отреагировало мое тело из-за стрессов", - говорит.

Напомним, ранее актриса Наталья Денисенко и предприниматель Юрий Савранский уехали на отдых в Турцию. Там он и сделал ей предложение в присутствии ее сына.