Вчера перечитывал антиутопию "День опричника" Сорокина. Хотелось одновременно и смеяться и грустить. Книжка написана в 2006 году. Действие происходит в 2028-м (фактически через год). Россия пережила распад и Великую смуту, часть территорий растащили соседи. Есть стена, которой Россия отгородилась от Запада. Есть полная зависимость от Китая. И есть люди, которым «государь» разрешил всё, потому что они его люди

Вчера перечитывал антиутопию "День опричника" Сорокина. Хотелось одновременно и смеяться и грустить. Книжка написана в 2006 году. Действие происходит в 2028-м (фактически через год). Россия пережила распад и Великую смуту, часть территорий растащили соседи. Есть стена, которой Россия отгородилась от Запада. Есть полная зависимость от Китая. И есть люди, которым «государь» разрешил всё, потому что они его люди

Фото: Виктор Шлинчак/Facebook

В одном из эпизодов бывший министр иностранных дел вместе с главой Думы планируют, как разделить Россию: "Восток – японцам. Сибирь – китайцам. Краснодарский край – украинцам. Алтай – казахам. Псковщину – эстонцам. Новгородщину – белорусам. А серединку оставим себе".

Эту "серединку" потом и превратили в новую империю, где есть царь, опричники, которые ездят на "меринах", пьют "водку", занимаются разными бесчинствами и разбоями. Политическая система возвращается к временам Ивана Грозного.

Самое интересное, что Сорокин не так уж сильно нафантазировал о потенциальной России будущего, хотя пока она не распалась (но верим, что это непременно должно произойти). Царя официально тоже еще нет, но всё остальное движется именно по описанному Сорокиным сюжету. Страна отгораживается от Запада, экономически подсаживается на китайскую иглу. Законы в стране всё чаще зависят от воли одного человека, а главным принципом государственного управления становится личная лояльность. Своим – всё. Чужим – то, что останется после своих.

Но эта антиутопия – не только о России, где осталось целых три контролируемые газеты, а все писатели пишут под диктовку уже не красного, а перекрашенного в белое Кремля (Кстати, это где-то очень напоминает философию нынешнего придворного стратега Дугина, который постоянно призывает вернуться к прошлому, жить в ситуации, когда Россия является всемирной проблемой "обезьяны с гранатой", но где вся иерархия выстроена по принципу дворцовой лояльности).

Этот большой сарказм дает повод подумать и о нас. Потому что о сумасшедших соседях нам всё более-менее понятно. Вопрос – не деградируем ли и мы, глядя на то, как в Кремле закручиваются гайки и всё идет именно к варианту построения новой монархии с путиным (или его преемником) во главе?

Вот сегодня свежий пример – назначение Рустема Умерова руководителем Службы внешней разведки. Я сейчас не оцениваю самого Умерова. Он был министром обороны, возглавлял СНБО, принимал участие в сложных переговорах на Ближнем Востоке, в Турции, находится в диалоге с американцами. Президент ему доверяет – и это очевидно.

Вопрос в другом. Почему человек без опыта работы во внешней разведке должен возглавить именно внешнюю разведку? Почему на одну из ключевых специальных служб снова назначают не человека, который понимает систему, а политика из ближайшего президентского круга? И не становится ли личное доверие президента главным мотивом для назначения на любую государственную должность?

Когда так происходит один раз, это можно объяснить войной и кадровым дефицитом. Когда это повторяется постоянно, тогда это уже не какое-то отдельное назначение, а тенденция. К сожалению, не очень позитивная. У Сорокина опричники – не просто силовики с метлами и собачьими головами на автомобилях, а люди, получившие право действовать от имени государя. Их сила не в должности и не в законе, а в близости к первому лицу. Именно с этого и начинается приватизация государства. Не обязательно где-то что-то красть. Достаточно постепенно убедить всех, что государство – это "государь" и люди, которым он доверяет. А институты должны лишь выполнять решения, принятые в этом кругу.

Украина, конечно, не Россия.

Но это не постоянная формула, которая автоматически защищает нас от российской модели управления. Мы не станем Россией только потому, что не любим россиян. Мы не станем Россией только тогда, когда у нас будут работать институты, а не исключительно личные связи. Когда должности будут получать не по степени близости к президенту, а по соответствию конкретной работе. Когда парламент, медиа и общество будут иметь право спрашивать – почему именно этот человек назначен (и так же – почему уволен) и почему именно этого человека предлагают на эту должность? За какие компетенции? С какой программой?

Поэтому мало победить Россию. Надо еще не построить ее у себя.