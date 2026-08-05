В Ивано-Франковске в городском озере нашли тело мужчины

Фото: GALKA.IF.UA

В городском озере Ивано-Франковска 4 августа было обнаружено тело мужчины. На место происшествия прибыли спасатели, которые получили погибшего из воды

Об этом сообщило местное издание "Галка", передает RegioNews.

После этого правоохранители приступили к установлению личности мужчины и выясняют обстоятельства его гибели.

На месте работали экстренные службы и полицейские, проведшие необходимые следственные действия.

Пока неизвестно, как именно мужчина оказался в водоеме. Детали происшествия устанавливаются.

Напомним, в Ивано-Франковске правоохранители также устанавливают обстоятельства гибели 30-летнего мужчины, которого обнаружили без признаков жизни возле многоквартирного дома по улице Троллейбусной. По предварительным данным правоохранителей, мужчина мог выпасть из окна квартиры на четвертом этаже.