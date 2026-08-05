Атака РФ на Киев: 26 пострадавших, 16 человек госпитализированы

Фото: Прокуратура Украины

В результате вражеской атаки на Киев количество пострадавших возросло до 26 человек

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, 16 пострадавших находятся в стационарах городских больниц, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Среди травмированных и водитель скорой помощи. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии.

По данным Киевской городской прокуратуры, на 8 утра 5 августа известно о гибели 60-летней женщины в Оболонском районе Киева.

Последствия попаданий фиксируют в Голосеевском, Деснянском, Оболонском и Святошинском районах Киева.

Поврежден частный дом в два почтовых отделения, гипермаркет, логистический центр сети супермаркетов, АЗС, автомобили.

Окончательное количество пострадавших и поврежденных объектов устанавливается.

Напомним, этой ночью оккупанты атаковали Киев. В нескольких районах столицы возникли масштабные пожары, зафиксировано разрушение жилых и нежилых построек. Было известно об одном погибшем человеке и 24 пострадавших.