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05 августа 2026, 08:53

Атака РФ на Киев: 26 пострадавших, 16 человек госпитализированы

05 августа 2026, 08:53
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Фото: Прокуратура Украины
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В результате вражеской атаки на Киев количество пострадавших возросло до 26 человек

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, 16 пострадавших находятся в стационарах городских больниц, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Среди травмированных и водитель скорой помощи. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии.

По данным Киевской городской прокуратуры, на 8 утра 5 августа известно о гибели 60-летней женщины в Оболонском районе Киева.

Последствия попаданий фиксируют в Голосеевском, Деснянском, Оболонском и Святошинском районах Киева.

Поврежден частный дом в два почтовых отделения, гипермаркет, логистический центр сети супермаркетов, АЗС, автомобили.

Окончательное количество пострадавших и поврежденных объектов устанавливается.

Напомним, этой ночью оккупанты атаковали Киев. В нескольких районах столицы возникли масштабные пожары, зафиксировано разрушение жилых и нежилых построек. Было известно об одном погибшем человеке и 24 пострадавших.

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