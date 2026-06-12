На Закарпатье разоблачили "путь для уклонистов" за 15 тысяч "зелеными"

Фото: Госпогранслужба

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, один из участников схемы искал водителей для "транспортировки клиентов". Другая участница доставляла мужчин в приграничные населенные пункты, проводила инструктаж по незаконному пересечению границы и получала средства за организацию переправки. Свои услуги злоумышленники оценили от 10 до 15 тысяч долларов с каждого человека.

Злоумышленники были задержаны сразу после получения денег от клиента. В настоящее время устанавливают полный круг лиц, причастных к организации незаконной переправки граждан через государственную границу Украины.

39-летний житель Закарпатья, находящийся за границей, организовал схему для заработка. Он искал мужчин, желающих незаконно пересечь государственную границу, и дистанционно координировал действия других участников группы.

Напомним, ранее СБУ и Нацполиция разоблачили пять новых схем уклонения от мобилизации. В разных регионах задержали организаторов. За суммы от 6 до 25 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.