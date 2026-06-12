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12 июня 2026, 20:55

На Закарпатье разоблачили "путь для уклонистов" за 15 тысяч "зелеными"

12 июня 2026, 20:55
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Фото: Госпогранслужба
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Правоохранители ликвидировали канал незаконной переправки через украинско-словацкую границу. Организатор находится за пределами Украины

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, один из участников схемы искал водителей для "транспортировки клиентов". Другая участница доставляла мужчин в приграничные населенные пункты, проводила инструктаж по незаконному пересечению границы и получала средства за организацию переправки. Свои услуги злоумышленники оценили от 10 до 15 тысяч долларов с каждого человека.

Злоумышленники были задержаны сразу после получения денег от клиента. В настоящее время устанавливают полный круг лиц, причастных к организации незаконной переправки граждан через государственную границу Украины.

39-летний житель Закарпатья, находящийся за границей, организовал схему для заработка. Он искал мужчин, желающих незаконно пересечь государственную границу, и дистанционно координировал действия других участников группы.

Напомним, ранее СБУ и Нацполиция разоблачили пять новых схем уклонения от мобилизации. В разных регионах задержали организаторов. За суммы от 6 до 25 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

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