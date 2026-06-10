В Киеве военный за 10 тысяч долларов продавал "поездку за границу" для уклонистов

Фото: Национальная полиция

В Киеве разоблачили военного. Он за 10 тысяч долларов обещал мужчине помочь пересечь границу в направлении Молдовы

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

50-летний военный из Днепра пообещал своему знакомому призывному возрасту "помощь": незаконно уехать за границу. Свои "услуги" военный оценил в 10 тысяч долларов. За эти деньги он должен был отвезти мужчину в Умань, а затем обещал обеспечить переезд призывника в направлении государственной границы с последующей переправкой в сторону Молдовы, в обход пунктов пропуска.

Задержали организатора схемы сразу после получения денег. Теперь ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киевской области сообщили о подозрении военном. Он требовал взятку за перевод мужчины в тыловую часть.