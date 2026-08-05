Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Volkswagen Golf, 35-летний житель района, не справился с управлением, выехал с дороги в кювет, где автомобиль перевернулся.

От полученных травм водитель скончался на месте. Пассажиров легковушки, жителей Львовского района в возрасте 17 и 19 лет, доставили в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, 28 июля около 13:20 пьяный водитель внедорожника устроил смертельное ДТП на Запорожье. В результате столкновения две женщины погибли на месте.