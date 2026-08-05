На Львовщине легковушка вылетела в кювет и перевернулась: погиб водитель, пострадали двое юношей
ДТП произошло 4 августа около 20:50 вблизи села Городжев Львовского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель Volkswagen Golf, 35-летний житель района, не справился с управлением, выехал с дороги в кювет, где автомобиль перевернулся.
От полученных травм водитель скончался на месте. Пассажиров легковушки, жителей Львовского района в возрасте 17 и 19 лет, доставили в больницу.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, 28 июля около 13:20 пьяный водитель внедорожника устроил смертельное ДТП на Запорожье. В результате столкновения две женщины погибли на месте.
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