Фейковые дети и инвалидность: в Украине разоблачили 6 новых схем для уклонистов
Правоохранители разоблачили шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. Схемы действовали в разных областях страны
Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.
В Киеве делец и его сожительница продавали уклонистам фиктивные свидетельства о рождении детей за границей для оформления многодетного отцовства. Таким образом, военнообязанные хотели получить отсрочку и уехать за границу. Организаторы были задержаны после получения части денег.
В Вышгороде чиновник государственной компании водных путей за деньги бронировал военнообязанных мужчин. При этом он дополнительно забирал зарплаты "работников", даже не ходивших на работу.
В столице разоблачили юриста, который предлагал мужчинам за деньги оформить инвалидность. Он обещал повлиять на членов экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности (бывшая МСЭК).
В Белой Церкви сотрудник районного ТЦК за взятки обещал мобилизованным перевод в тыловые подразделения с последующим "списанием" со службы. Также в области разоблачили дельца и его сообщницу, которые торговали фиктивным медицинским заключением с тяжелыми диагнозами.
В Николаеве подозрение получила адвокат. Она предлагала мужчинам "снятие" с розыска и военного учета на основании фиктивной инвалидности. Она уверяла, что имеет связи в местном ВЛК.
"Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества", - сообщили в СБУ.
Напомним, в Харьковской области чиновники ТЦК требовали четверть миллиона за службу в тылу. Двое фигурантов получили подозрения.