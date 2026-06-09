Фейковые дети и инвалидность: в Украине разоблачили 6 новых схем для уклонистов

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Правоохранители разоблачили шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. Схемы действовали в разных областях страны

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

В Киеве делец и его сожительница продавали уклонистам фиктивные свидетельства о рождении детей за границей для оформления многодетного отцовства. Таким образом, военнообязанные хотели получить отсрочку и уехать за границу. Организаторы были задержаны после получения части денег.

В Вышгороде чиновник государственной компании водных путей за деньги бронировал военнообязанных мужчин. При этом он дополнительно забирал зарплаты "работников", даже не ходивших на работу.

В столице разоблачили юриста, который предлагал мужчинам за деньги оформить инвалидность. Он обещал повлиять на членов экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности (бывшая МСЭК).

В Белой Церкви сотрудник районного ТЦК за взятки обещал мобилизованным перевод в тыловые подразделения с последующим "списанием" со службы. Также в области разоблачили дельца и его сообщницу, которые торговали фиктивным медицинским заключением с тяжелыми диагнозами.

В Николаеве подозрение получила адвокат. Она предлагала мужчинам "снятие" с розыска и военного учета на основании фиктивной инвалидности. Она уверяла, что имеет связи в местном ВЛК.

"Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества", - сообщили в СБУ.

Напомним, в Харьковской области чиновники ТЦК требовали четверть миллиона за службу в тылу. Двое фигурантов получили подозрения.