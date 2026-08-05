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В результате боевых действий и обстрелов энергообъектов без электроснабжения временно остается часть потребителей в Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Киевской и Черниговской областях

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Кроме того, из-за непогоды обесточены 78 населенных пунктов в Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются непрерывно во всех регионах, где это разрешает безопасность. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее заживить обесточенные населенные пункты и вернуть свет в дома украинцев.

Отмечается, что использование ограничений 5 августа не прогнозируется. Граждан просят в течение всех суток, по возможности, экономно использовать электроэнергию. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 5 августа РФ атаковала Украину 4 противокорабельными ракетами Циркон/Оникс, 24 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 и 115 ударными БПЛА разного типа. Основное направление удара – Киевщина. Силы ПВО смогли обезвредить 98 вражеских БПЛА, однако ни одну ракету сбить не удалось.