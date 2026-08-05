Фото: полиция

В городе Ромны Сумской области правоохранители выясняют обстоятельства смерти подростка. Тело 15-летнего парня обнаружили вечером 4 августа в одной из квартир районного центра

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно, подросток покончил жизнь самоубийством через повешение. Тревогу подняла мать, которая долго не могла связаться с сыном. Когда родственники смогли попасть в квартиру, ребенок уже был без признаков жизни.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с примечанием "самоубийство".

Правоохранители продолжают следственные действия, чтобы установить все детали и причины трагедии.

Напомним, 25 июля в Полтавской области маленький мальчик выжил после падения с пятого этажа. Ребенка госпитализировали.