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05 августа 2026, 09:40

На Сумщине в квартире нашли мертвым 15-летнего парня

05 августа 2026, 09:40
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Фото: полиция
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В городе Ромны Сумской области правоохранители выясняют обстоятельства смерти подростка. Тело 15-летнего парня обнаружили вечером 4 августа в одной из квартир районного центра

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно, подросток покончил жизнь самоубийством через повешение. Тревогу подняла мать, которая долго не могла связаться с сыном. Когда родственники смогли попасть в квартиру, ребенок уже был без признаков жизни.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с примечанием "самоубийство".

Правоохранители продолжают следственные действия, чтобы установить все детали и причины трагедии.

Напомним, 25 июля в Полтавской области маленький мальчик выжил после падения с пятого этажа. Ребенка госпитализировали.

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Сумская область происшествия трагедия смерть ребенка самоубийство
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