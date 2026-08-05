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Марина Данилюк-Ярмолаева Журналист info@regionews.ua
05 августа 2026, 08:36

Залужный, НАТО и сказки

05 августа 2026, 08:36
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Залужный, как один из топ-визионеров, имеет полное право упрекать НАТО
Залужный, как один из топ-визионеров, имеет полное право упрекать НАТО
Иллюстративное фото: из открытых источников
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Сказал ли Валерий Федорович Залужный что-то новое об устаревшей бюрократической машине блока? Совершенно нет. Прежде всего, генерал не впервые критикует нынешнюю модель Североатлантического альянса.

В июле он писал, что действующий формат НАТО сформировался для другой эпохи и не успевает адаптироваться к новым способам войны. В мае генерал также отмечал, что стратегия Альянса в Черноморском регионе не отвечает современным вызовам безопасности.

Имеет ли он право упрекать НАТО в их трусости и "чтобы на чё не вышло" –совершенно так. Потому что он сформировался в нашей армии, когда для многих матерей было лучше, чтобы сын стал наркоманом, чем бомжом-военным. Два – его опыта в реальной войне современного типа гораздо больше, чем у пачек натовских генералов.

"невозможно присоединяться в том уровне развития, который есть в Вооруженных Силах Украины… к организации, которая владеет доктринами Второй мировой войны", – говорит Залужный.

Конечно. Стоит только посмотреть, как бравый бандероборец из соседнего государства отчитывался об ужасной ночи для его ПВО. А всего одна единственная ракета прорвалась в воздушное пространство. Или вспомним дроновую атаку РФ на Восточную Европу. Тогда медиа локальные отчитывались о следующем:

"Польша сбила около 4 из 19 "шахедов": работали и польские F-16 и нидерландские F-35". Как говорится, подержите наше "Черниговское"))

Сейчас вон Румыния сбила самостоятельно несколько дронов. И уже откровенно вызывает на ковер российского посла. Хоть какие поступки.

Когда Залужный вспоминает этих болтунов о том, что мы "не готовы к НАТО/ЕС или просто рылом не вышли" – здесь стоит помнить, а чем же много лет занималось это мощное и изысканное общество.

Типичный сюжет конца нулевых выглядел так – в стране радостно пилили ракеты под наблюдением посла США Тефта, а он отчитывался об успехах в демилитаризации. После этого "военное телевидение" снимало сюжет, как натовские генералы бухают в ресторане по случаю распила ракетного комплекса "Скад" в Калиновке. Сжыгали автоматы Калашникова, распыляли кассетные боеприпасы и унилизировали старенькие пзрк. Которые были полностью рабочими и делали свою работу в начале полномасштабной войны. Вот здесь зенитная установка ЗУ-23, так вот ее мощнее пилили под эгидой НАТО, но еще в 2024 году уцелевшие экземпляры нормально жарили оккупантов в умелых руках.

Есть ли вина всех этих паркетных бюрократов в развале нашей армии? Совершенно.

Залужный, несмотря на это, признал, что "Украине нужны технологии, которые на сегодняшний день еще есть в странах НАТО", в том числе относительно антибаллистики, космических возможностей и тому подобное. Ибо немецкая IRIS-T или хорошая начинка Thales или французские новинки ИИ для наведения – действительно хорошие и достойные вещи.

Залужный, как один из топ-визионеров, имеет полное право упрекать НАТО. Особенно в то время, когда ряд тамошних стран не стыдится рассказывать, что ой, а на нас не нападут, пока Россия погрязла в боевых действиях в Украине. Действительно – сраки этих "розманіжених" берегут простые мужики, намобилизованные в селах Вижничины или из окрестностей Малина. Но надо наконец-то менять и себе лососевые джинсы на M-Tac.

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Украина война Залужный Валерий Федорович НАТО критика армия РФ
 
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